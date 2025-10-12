LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | sale il vantaggio dei sei fuggitivi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.28 Il ritmo si alza ed il gruppo si spezza. 14.26 Ora il gruppo sta accelerando. 14.23 Media di circa 49 kmh. 14.20 Si ritira Oliver Knight, restano in cinque in testa. 14.19 Ora in testa al gruppo c’è la Tudor Pro Cycling Team. 14.16 Il gruppo rallenta, distacco ora di 4?. 14.13 Le nazioni in fuga: Johan Jacobs (Svizzera), Oliver Knight (Gran Bretagna), Hartthijs de Vries (Paesi Bassi), Kenny Molly (Belgio), Jordan Labrosse (Francia) e Jonas Rutsch (Germania). 14.09 Arnaud De Lie, uno dei favoriti di oggi, l’anno scorso di posizionò al settimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parigi - tours
Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming
Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini
Presentazione Percorso e Favoriti Parigi-Tours 2025 - X Vai su X
A 34 anni si ritira anche Arnaud Demare, uno dei migliori velocisti della sua generazione. Ha vinto la Sanremo 2016 e 10 tappe tra Tour e Giro. La sua ultima corsa sarà la Parigi-Tours, che ha già vinto due volte. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, Brennan mina vagante - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11. Secondo oasport.it
Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, tv. Finale impegnativo con salite e sterrati - Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi- Riporta oasport.it