LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | sale il vantaggio dei sei fuggitivi

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.28 Il ritmo si alza ed il gruppo si spezza. 14.26 Ora il gruppo sta accelerando. 14.23 Media di circa 49 kmh. 14.20 Si ritira Oliver Knight, restano in cinque in testa. 14.19 Ora in testa al gruppo c’è la Tudor Pro Cycling Team. 14.16 Il gruppo rallenta, distacco ora di 4?. 14.13 Le nazioni in fuga: Johan Jacobs (Svizzera), Oliver Knight (Gran Bretagna), Hartthijs de Vries (Paesi Bassi), Kenny Molly (Belgio), Jordan Labrosse (Francia) e Jonas Rutsch (Germania). 14.09 Arnaud De Lie, uno dei favoriti di oggi, l’anno scorso di posizionò al settimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

