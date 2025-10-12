LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | Lapeira e Gruel cercano il colpaccio in casa Trentin nel quintetto all’inseguimento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 16.20 Inizia l’ultimo settore di sterrato lungo 800 metri. 16.18 Continuano a darsi i cambi Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Thibaud Gruel (Groupama FDJ) che non perdono nulla sulla penultima cote di giornata. 16.16 La presenza di Stefan Bissegger potrebbe dare fastidio nell’inseguimento alla coppia di testa. L’elvetico lavora per Paul Lapeira e non tira. 16.15 Lapeira e Gruel iniziano la Cote de Vouray con 17? di vantaggio sul quintetto all’inseguimento e 36? sul gruppo. 16.13 Se ne vanno in cinque! Laporte, Vacek, Withen Philipsen, Bissegger e Trentin guadagnano sul resto del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
