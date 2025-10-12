LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | la gara prende ufficialmente il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 12:17 La gara si sviluppa su un tracciato dai due volti: la prima parte della corsa è pianeggiante. Negli ultimi settanta chilometri i corridori affrontano nove cote ed altrettanti tratti di pavè che potranno decidere le sorti della gara. 12:13 La corsa ha preso ufficialmente il via. 12:12 58 corridori, sui 155 partenti, partecipano per la prima volta alla Parigi-Tours. 12:09 Lo scorso anno si è imposto il francese Christophe Laporte davanti al ceco Mathias Vacek e al belga Jasper Philipsen. 12:06 La corsa in linea, giunta all’edizione numero 119, parte da Chartres e si conclude a Tours dopo 211,6 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

