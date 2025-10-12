LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei battistrada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 13:19 Il vantaggio del drappello di testa sul gruppo è di 2’05”. 13:16 Mancano 160 chilometri alla fine della corsa. 13:15 Nelle ultime cinque edizioni la Parigi-Tours si è sempre risolta con uno sprint a due o con la volata di gruppo. 13:12 Andatura elevata nelle prime battute di gara. La velocità media aggiornata è di 47,7 kmh. 13:09 In queste prime fasi di gara il gruppo gestisce l’azione del drappello di testa con l’intento di evitare che il vantaggio si dilati oltre misura. 13:05 Sono stati percorsi i primi 44 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

