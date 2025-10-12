LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | fuggitivi ripresi ai -50 km
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 15.40 Ripreso Bol. Ora è il momento dello scatto di Joshua Tarling. 15.39 Otto corridori provano a rientrare in gruppo. Fase concitata della corsa. 15.38 Scatto di Cees Bol (XDS Astana Team) che guadagna qualche metro sul gruppo. 15.38 Continue accelerazioni in gruppo nel tentativo di portare via una fuga. 15.37 Si muove un corridore della Lidl – Trek seguito da Joshua Tarling. 15.36 Si riunisce il gruppo, che rimane allungato. 15.35 Problema meccanico sia per Ben Turner (Ineos Grenadiers) che per Olav Kooij (Team Visma Lease a bike) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
