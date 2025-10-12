LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | esplode la corsa! 2 in fuga gruppo a 20?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 16.00 Lapeira e Gruel terminano il settore numero 4 di sterrato. 15.58 Terminata l’azione dei Lidl – Trek i due fuggitivi tornano a guadagnare e tornano ad avere una decina di secondi. 15.57 De Lie ha 45? di ritardo dalla testa della corsa. Il belga non ha compagni a sua disposizione. 15.56 L’azione della Lidl trek ha permesso al gruppo di riportarsi a 5 secondi dai fuggitivi 15.55 È il momento del cambio bici per De Lie. 15.54 Accelerazione di Stujven con a ruota Vacek e Withen Philipsen. Risponde bene Laporte. 🔗 Leggi su Oasport.it

