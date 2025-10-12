LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | De Lie e Philipsen favoriti ma occhio a Brennan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025. È il giorno di una grande classica del ciclismo francese: quest’oggi andrà in scena l’edizione numero centodiciannove della Paris-Tours, corsa classificata come 1.Pro. La partenza è posta a Chartres mentre l’arrivo è posto a Tours, dopo un percorso di 211.6 chilometri. Prima parte della corsa pianeggiante. Negli ultimi settanta chilometri inizia lo spettacolo con nove cote ed altrettanti tratti di pavè che potranno decidere le sorti della gara. L’ultima asperità sarà la Cote de Rochecorbon dalla cui vetta mancheranno meno di 9 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, ma occhio a Brennan

In questa notizia si parla di: parigi - tours

Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina

Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming

Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini

Arnaud Demare volta pagina: il velocista francese si ritira dopo la Parigi-Tours. Un viaggio straordinario nel mondo del ciclismo professionistico #ParisTours #Ciclismo https://tuttobiciweb.it/article/1760082137… - X Vai su X

A 34 anni si ritira anche Arnaud Demare, uno dei migliori velocisti della sua generazione. Ha vinto la Sanremo 2016 e 10 tappe tra Tour e Giro. La sua ultima corsa sarà la Parigi-Tours, che ha già vinto due volte. - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming - La stagione è ormai arrivata agli sgoccioli, mancano solo le ultime corse e poi sarà tempo di bilanci. Lo riporta oasport.it

Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini - Sarà un fine settimana da leccarsi i baffi per gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Scrive oasport.it