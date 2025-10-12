CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025. È il giorno di una grande classica del ciclismo francese: quest’oggi andrà in scena l’edizione numero centodiciannove della Paris-Tours, corsa classificata come 1.Pro. La partenza è posta a Chartres mentre l’arrivo è posto a Tours, dopo un percorso di 211.6 chilometri. Prima parte della corsa pianeggiante. Negli ultimi settanta chilometri inizia lo spettacolo con nove cote ed altrettanti tratti di pavè che potranno decidere le sorti della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, Brennan mina vagante