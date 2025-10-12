LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | cinque in fuga si spezza il gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.39 Sono rimasti solamente 35 corridori nella prima parte del gruppo. Il vantaggio è di una ventina di secondi. 14.38 Anche Davide Ballerini non è nella prima parte del gruppo. 14.37 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Johan Jacobs (Svizzera), Hartthijs de Vries (Paesi Bassi), Kenny Molly (Belgio), Jordan Labrosse (Francia) e Jonas Rutsch (Germania). 14.34 Non sono presenti nella prima parte del gruppo Arnaud Demare, Riley Sheehan, Victor Campenaerts e Dylaan Van Baarle 14.32 Il gruppo si è spezzato in due: la prima parte ha 1? 45? di ritardo dai fuggitivi, la seconda 2? 10? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
