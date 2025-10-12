LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | cinque in fuga si spezza il gruppo

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.39 Sono rimasti solamente 35 corridori nella prima parte del gruppo. Il vantaggio è di una ventina di secondi. 14.38 Anche Davide Ballerini non è nella prima parte del gruppo. 14.37 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Johan Jacobs (Svizzera), Hartthijs de Vries (Paesi Bassi), Kenny Molly (Belgio), Jordan Labrosse (Francia) e Jonas Rutsch (Germania). 14.34 Non sono presenti nella prima parte del gruppo Arnaud Demare, Riley Sheehan, Victor Campenaerts e Dylaan Van Baarle 14.32 Il gruppo si è spezzato in due: la prima parte ha 1? 45? di ritardo dai fuggitivi, la seconda 2? 10? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

live parigi tours 2025 in diretta cinque in fuga si spezza il gruppo

© Oasport.it - LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: cinque in fuga, si spezza il gruppo

In questa notizia si parla di: parigi - tours

Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina

Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming

Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini

live parigi tours 2025LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, Brennan mina vagante - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11. Lo riporta oasport.it

live parigi tours 2025Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, tv. Finale impegnativo con salite e sterrati - Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi- oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Parigi Tours 2025