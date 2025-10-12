CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.39 Sono rimasti solamente 35 corridori nella prima parte del gruppo. Il vantaggio è di una ventina di secondi. 14.38 Anche Davide Ballerini non è nella prima parte del gruppo. 14.37 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Johan Jacobs (Svizzera), Hartthijs de Vries (Paesi Bassi), Kenny Molly (Belgio), Jordan Labrosse (Francia) e Jonas Rutsch (Germania). 14.34 Non sono presenti nella prima parte del gruppo Arnaud Demare, Riley Sheehan, Victor Campenaerts e Dylaan Van Baarle 14.32 Il gruppo si è spezzato in due: la prima parte ha 1? 45? di ritardo dai fuggitivi, la seconda 2? 10? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: cinque in fuga, si spezza il gruppo