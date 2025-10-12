LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | cinque in fuga si ricompatta il gruppo

Oasport.it | 12 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.59 Ci avviciniamo alla prima salita di giornata. Tra circa cinque chilometri la testa della corsa arriverà sulla Cote de Limeray (1 km al 2.6% di pendenza media con 900 metri di pavè) 14.56 La velocità media della corsa è di 50.3 chilometri orari quando siamo quasi arrivati alle tre ore. 14.53 Mancano 80 chilometri al traguardo. 14.50 Si è ricompattato il gruppo. 14.47 Il vantaggio dei fuggitivi è di 1? 50? 14.44  90 chilometri all’arrivo! 14.42 Rallenta leggermente la prima parte del gruppo: ricongiungimento in vista? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

