LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | 4 in fuga ma il gruppo si avvicina Iniziano i settori di sterrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 15.31 Accelerazione della Decathlon AG2R La Mondiale team con Gondon, campione francese, in seconda posizione. 15.30 La Team Visma Lease a bike sta facendo la corsa per Matthew Brennan. Il ventenne inglese cerca il quindicesimo successo della propria stagione 15.29 Mancano 50 chilometri all’arrivo. 15.26 In testa al gruppo si ricompone il treno della Team Visma Lease a bike. Il vantaggio dei fuggitivi precipita a 30? 15.23 Ricordiamo i nomi dei quattro fuggitivi: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix ) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). 🔗 Leggi su Oasport.it

