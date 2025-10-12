LIVE Conegliano-Cuneo A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 15.40 Siamo felici di raccontarvi l’esordio stagionale della ragazze di Daniele Santarelli in casa, con l’Imoco Conegliano che vuole rifarsi dopo la vittoria sofferta, ottenuta solo al quinto set, contro Busto Arstizio. 15.38 Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport, mancano poco più di venti minuti allinizio del match tra le campionesse d’Italia di Conegliano e Cuneo. Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Imoco Volley Conegliano e il Cuneo Granda Volley, valido per la seconda giornata di Serie A1 di volley femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

