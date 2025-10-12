LIVE Conegliano-Cuneo A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse d’Italia in campo nel pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’Imoco Volley Conegliano e il Cuneo Granda Volley, valido per la seconda giornata di Serie A1 di volley femminile. Le padrone di casa, che tornano per la prima volta in stagione al PalaVerde, sono le favorite per la vittoria della partita. L’esordio in campionato per le campionesse in carica non è andato come sperato: la vittoria è arrivata, ma a fatica, contro la formazione di Busto Arstizio che si è dovuta arrendere solo al quinto set, con le Pantere che hanno vinto 2-3 (25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15), grazie ad una grande prestazione della svedese Isabelle Haak, che ha messo a referto ben 34 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

