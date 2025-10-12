CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 17.30 Haak eletta MVP del match, il suo supporto in attacco è stato davvero fondamentale nel corso del match. La svedese è l’arma in più di Santarelli in questo inizio di stagione. 17.27 Onore a Conegliano che ha giocato una grande partita, anche se sul finale le ragazze di Santarelli hanno rischiato, e non poco, subendo la rimonta di Cuneo che ha annullato ben cinque match point! 26-24 VINCE CONEGLIANO, DOPO UN FINALE DI TERZO SET PAZZESCO! 25-24 Haake sblocca le sue con la diagonale vincente! Sesto match point per le Pantere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta delle campionesse d’Italia in carica!