LIVE Conegliano-Cuneo 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le piemontesi provano a reagire nel terzo set 4-7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 8-8 Ace di capitan Wolosz!! 7-8 Muro di Fahr! 6-8 In rete il servizio di Pritchard. 5-8 Il muro di Conegliano devia fuori il colpo di Cuneo. 5-7 Bellissimo pallonetto di Sillah! 4-7 De Gennaro non riesce a difendere il colpo di Cuneo. 4-6 Sillah colpisce e trova le mani del muro. 3-6 Pallonetto sui tre metri di Haak. 2-6 ACE DI RIVERO! 2-5 Rivero trova anche la pipe che manda Cuneo sul +3! 2-4 Ace di Rivero. Il primo arbitro Cerra ammonisce Santarelli che ha chiesto, in maniera troppo accesa, di sanzionare un’invasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

