CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 16-12 Grande parallela di Pritchard. 16-11 Haak trova l’ace, le Pantere provano la fuga. Il video check conferma la scelta dell’arbitro. Punto a Conegliano! Cuneo è convinta del tocco, si aspetta la risposta del check! 15-11 Non c’è il tocco sull’attacco di Cuneo, la palla esce. 14-11 Passa il colpo di Rivero, grande protagonista di Cuneo che è entrata al posto di Diop. Time out quasi obbligato per Cuneo. 14-10 Pipe di Sillah che cerca e trova posto uno. 13-10 Ace di Fahr. 12-10 Esce il colpo di Rivero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere vanno avanti nel terzo set! 14-10