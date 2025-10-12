LIVE Conegliano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenze per le Pantere nel secondo set 8-4

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 14-10 Ace di Sillah, grandissimo ingresso della slovena. 13-10 Grande colpo di Sillah che smanaccia la palla in parallela trovando il primo punto del match. 12-10 Sul nastro il servizio di Conegliano. 12-9 Muro di Conegliano! 11-9 Si insacca tra le mani del muro l’ennesimo colpo vincente di Haak, dodicesimo punto per lei. 10-9 Pucelj trova il colpo in parallela anche grazie al tocco del muro. 10-8 Haak non sbaglia un colpo, pipe vincente per lei. 9-8 Esce il colpo di Sillah, appena entrata per Gabi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano cuneo 1 0 a1 volley femminile 2026 in diretta ottima partenze per le pantere nel secondo set 8 4

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Cuneo 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: ottima partenze per le Pantere nel secondo set, 8-4

In questa notizia si parla di: conegliano - cuneo

Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo impegno casalingo per le Pantere

LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse d’Italia in campo nel pomeriggio

live conegliano cuneo 1LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo impegno casalingo per le Pantere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra ... Si legge su oasport.it

Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Domenica alle 16 il Palaverde di Villorba si tingerà di gialloblù per il debutto casalingo della Prosecco DOC Imoco Conegliano, attesa dalla sfida contro ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Cuneo 1