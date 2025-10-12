LIVE Conegliano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vedono vicino il secondo set 20-14

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 24-16 Muro di Sarah Fahr! Otto set point per Conegliano. 23-16 Muro di Sillah! 22-16 Errore di Pritchard che spara via l’attacco. 21-16 Lubian sbaglia al servizio. 21-15 Haak carica la pipe fintando benissimo e chiudendo con un pallonetto perfetto. 20-15 Sillah non riesce nel recupero sotto muro. Time out Cuneo. 20-14 Pipe perfetta di Daalderop, che impatto dell’olandese. 19-14 Ace di Daalderop, ma Cuneo poteva fare meglio in ricezione. 18-14 Haak non si ferma, diagonale precisissima della svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it

