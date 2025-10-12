LIVE Conegliano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere accelerano e vincono 25-17 il primo set

12 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 3-2 Il muro di Cuneo non ferma la diagonale di Haak. 2-2 Haak colpisce e Pucelj non può difendere. Le Pantere pareggiano subito. 1-2 Conegliano si sblocca grazie al tocco vincente di Fahr. 0-2 Ace per Cuneo, il terzo della serata. 0-1 Zhu non difende il colpo avversario. INIZIA IL SECONDO SET. 16.25 Stiamo assistendo ad una Conegliano che ha ancora molte cose da migliorare ma che, dopo un momento di piccolo appannamento, è riuscita ad accelerare e a chiudere il primo set con un parziale niente male. 🔗 Leggi su Oasport.it

