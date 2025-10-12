LIVE Conegliano-Cuneo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere accelerano e vincono 25-17 il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 3-2 Il muro di Cuneo non ferma la diagonale di Haak. 2-2 Haak colpisce e Pucelj non può difendere. Le Pantere pareggiano subito. 1-2 Conegliano si sblocca grazie al tocco vincente di Fahr. 0-2 Ace per Cuneo, il terzo della serata. 0-1 Zhu non difende il colpo avversario. INIZIA IL SECONDO SET. 16.25 Stiamo assistendo ad una Conegliano che ha ancora molte cose da migliorare ma che, dopo un momento di piccolo appannamento, è riuscita ad accelerare e a chiudere il primo set con un parziale niente male. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: conegliano - cuneo
Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo impegno casalingo per le Pantere
LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse d’Italia in campo nel pomeriggio
Doppia sfida di Serie A1 Tigotà Le campionesse di Conegliano sfidano Cuneo alle ore 16 Busto Arsizio fa visita alla Igor Novara alle ore 17 Guarda Imoco Conegliano-Cuneo Granda Volley e Igor Novara-UYBA Volley Busto Arsizio di #SerieATigotà, - X Vai su X
GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Honda Cuneo Granda Volley 2ª Giornata di Campionato LVF Tigotà Ore 16:00 ? Palaverde – Villorba Diretta su DAZN – VBTV (a pagamento) ? @palaverde_cafe aperto dalle 14:30 Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: primo impegno casalingo per le Pantere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra ... Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Cuneo, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Domenica alle 16 il Palaverde di Villorba si tingerà di gialloblù per il debutto casalingo della Prosecco DOC Imoco Conegliano, attesa dalla sfida contro ... Riporta oasport.it