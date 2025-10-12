LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini in fuga con 1’30 sul gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 13:47 Sono 57 i corridori che fanno parte del gruppo all’inseguimento del terzetto di testa. 13:44 Quasi un minuto e trenta secondi di margine per il belga Florian Vermeersch, il tedesco Nils Politt e l’olandese Frits Biesterbos. 13:41 Il belga van Tricht si stacca dal gruppo degli attaccanti. Restano in tre al comando con il gap nei confronti del plotone in costante aumento. 13:38 L’olandese Ottema viene riacciuffato dal gruppo. 13:35 110 km al traguardo di Maastricht. 13:32 Vermeersch si trova in fuga con un connazionale (Van Tricht) ed un compagno di team (Politt). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale - X Vai su X
LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv i Mondiali gravel 2025: orari, programma, canale, streaming - Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre andrà in scena la quarta edizione dei Campionati Mondiali gravel sotto l'egida dell'UCI. Scrive oasport.it