LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini in fuga con 1’30 sul gruppo

13:47 Sono 57 i corridori che fanno parte del gruppo all'inseguimento del terzetto di testa. 13:44 Quasi un minuto e trenta secondi di margine per il belga Florian Vermeersch, il tedesco Nils Politt e l'olandese Frits Biesterbos. 13:41 Il belga van Tricht si stacca dal gruppo degli attaccanti. Restano in tre al comando con il gap nei confronti del plotone in costante aumento. 13:38 L'olandese Ottema viene riacciuffato dal gruppo. 13:35 110 km al traguardo di Maastricht. 13:32 Vermeersch si trova in fuga con un connazionale (Van Tricht) ed un compagno di team (Politt).

