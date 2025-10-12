LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando Mohoric e Stehli inseguono a 40
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 15.17 L’olandese Ottema prova a scrollarsi del gruppo azionando in solitaria. 15.15 Scoccano le tre ore e mezza di gara. 15.13 40” di vantaggio per il terzetto di testa, inseguono Stehli e Mohoric. 15.10 Rimangono stabili i distacchi tra i vari corridori. 15.08 50 km alla conclusione della corsa. 15.07 Ottema e Klaris, secondi inseguitori della testa, sono stati rintuzzati dal gruppo di Pidcock. 15.05 Si muove Thomas Pidcock nel gruppo inseguitore. 15.02 38.3 kmh la velocità media di percorrenza. 14:59 La situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
