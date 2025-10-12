LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando dal gruppo si muove Mohoric

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 15.08 50 km alla conclusione della corsa. 15.07 Ottema e Klaris, secondi inseguitori della testa, sono stati rintuzzati dal gruppo di Pidcock. 15.05 Si muove Thomas Pidcock nel gruppo inseguitore. 15.02 38.3 kmh la velocità media di percorrenza. 14:59 La situazione. Al comando l’olandese Frits Biesterbos ed i belgi Florian Vermeersch e Floris van Tricht. A 30 secondi lo sloveno Matej Mohoric, lo svizzero Felix Stehli ed il tedesco Nils Politt. A 45 secondi troviamo l’olandese Ottema ed il danese Klaris, mentre poco meno di un minuto il gruppetto composto dal britannico Pidcock, e dai belgi Alleman, Aerts, Wellens, Hermans e Gianni Vermeersch. 🔗 Leggi su Oasport.it

