LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando dal gruppo di muove Mohoric

14:59 La situazione. Al comando l'olandese Frits Biesterbos ed i belgi Florian Vermeersch e Floris van Tricht. A 30 secondi lo sloveno Matej Mohoric, lo svizzero Felix Stehli ed il tedesco Nils Politt. A 45 secondi troviamo l'olandese Ottema ed il danese Klaris, mentre poco meno di un minuto il gruppetto composto dal britannico Pidcock, e dai belgi Alleman, Aerts, Wellens, Hermans e Gianni Vermeersch. 14:56 Parte Pidcock! L'uomo più atteso della vigilia, ieri presente al Giro di Lombardia, rompe gli indugi cercando di lasciare il gruppo.

