LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando dal gruppo di muove Mohoric
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 14:59 La situazione. Al comando l’olandese Frits Biesterbos ed i belgi Florian Vermeersch e Floris van Tricht. A 30 secondi lo sloveno Matej Mohoric, lo svizzero Felix Stehli ed il tedesco Nils Politt. A 45 secondi troviamo l’olandese Ottema ed il danese Klaris, mentre poco meno di un minuto il gruppetto composto dal britannico Pidcock, e dai belgi Alleman, Aerts, Wellens, Hermans e Gianni Vermeersch. 14:56 Parte Pidcock! L’uomo più atteso della vigilia, ieri presente al Giro di Lombardia, rompe gli indugi cercando di lasciare il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
