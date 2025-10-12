LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | Swift in testa al gruppo ritmo elevato nella prima ora di corsa
Connor Swift (Gran Bretagna) è passato in testa al gruppo al chilometro 40.4. Il britannico è seguito da Pepijn Reinderink (Olanda), Quinten Hermans (Belgio) e Matej Mohoric. Ventinovesimo Thomas Pidcock. 12.48 Già finiti i sogni di gloria di Romain Bardet. Il francese deve ancora passare al rilevamento cronometrico dei 30 chilometri. 12.45 Trascorsa la prima ora di corsa. 38 chilometri fatti, 142 da fare. 12.42 La velocità media è di 38.2 chilometri orari. 12.39 In gruppo ci sono anche Simone Pederiva, Francesco Carollo, Andrea Candeago e Giacomo Garavaglia
LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l'oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025.
