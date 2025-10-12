LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | ritmo subito elevato Hermans e Wellens nelle prime posizioni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 12.30 Mancano 150 chilometri alla conclusione del Mondiale 2025 di gravel. 12.27 Hermans è alle spalle di Kluge. Belgio subito aggressivo in quest’avvio di corsa. 12.24 La salita più dura di giornata è posta nei chilometri finali della corsa: un’ascesa di un chilometro con una pendenza media del 7.2% 12.21 Si è già scremato leggermente il gruppo che conta ancora 150 corridori. Tim Wellens (Belgio) è nelle primissime posizioni, intorno alla ventesima posizione sia Matej Mohoric (Slovenia) e Thomas Pidcock (Gran Bretagna) 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
