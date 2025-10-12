LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | quattro uomini in fuga con 1’30 sul gruppo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 14:02 E’ lo sloveno Matej Mohoric a scandire l’andatura del plotone, segnalato ormai a quasi due minuti dal quartetto di testa. 13:59 Dal gruppo rompono gli indugi lo svizzero Fabio Christen ed il danese Magnus Bak Klaris, che partono all’inseguimento dei battistrada. 13:56 Continua a crescere il margine dei quattro fuggitivi. Gruppo segnalato ad un minuto e 40 secondi. 13:53 Meno di 100 km all’arrivo della prova maschile dei Mondiali di gravel. 13:51 Qualche bizza da parte dei transponder. Il belga Van Tricht è ancora al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it
