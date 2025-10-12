LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | prime fasi di corsa non è partito Merlier
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 12.15 Mancano 160 chilometri all’arrivo. 12.12 In questa prima mezz’ora di corsa la velocità media sfiora i 40 chilometri orari. 12.09 Hermans ha chiuso al terzo posto l’edizione dello scorso anno migliorando la sesta posizione del 2023. 12.06 Quinten Hermans (Belgio) si porta in testa alla corsa. 12.04 Il corridore più anziano in corsa è Lubos Pelanek (Cechia) con 44 anni e 75 giorni. Hanno superato i quarant’anni anche Johnny Hoogerland (42 anni e 152 giorni), Niki Terpstra (41 anni e 147 giorni), Greg Van Avermaet (40 anni e 148 giorni) e Juray Karas (40 anni e 61 giorni) 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Segnala oasport.it
