CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Quarta edizione della rassegna iridata dedicata alla categoria ciclistica del gravel, un mix di strade bianche e sterrati caratterizzerà il percorso odierno. Nella giornata di ieri si è svolta la prova femminile, l’olandese Lorena Wiebes ha trionfato dinanzi al suo pubblico. Argento alla connazionale Marianne Vos e bronzo azzurro targato Silvia Persico. Quest’oggi sarà invece il turno dei corridori maschili. Saranno 180.9 i km da affrontare, partenza fissata a Beek e traguardo finale posto a Maastricht, i Paesi Bassi fanno da cornice all’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l'oro