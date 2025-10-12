LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | iniziata la prova maschile Pidcock parte dalla prima linea
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 11.48 Sono 254 i corridori al via di questa prova. 11.45 Iniziata ufficialmente la corsa! 11.45 Questi i corridori che partiranno dalla prima linea: Pidcock Thomas (Great Britain) Loman Mathijs (Netherlands) Vako? Petr (Czech Republic) Merlier Tim (Belgium) Vandeputte Niels (Belgium) Aerts Toon (Belgium) Vermeersch Florian (Belgium) Würtz Schmidt Mads (Denmark) 11.42 Per l’Italia saranno al via nove atleti: Matteo Fontana, Edoardo Bolzan, Francesco Carollo, Andrea Candeago, Simone Pederiva, Mattia De Marchi, Simone Galbusera, Pietro Dutto e Giacomo Garavaglia 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
