LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | gruppo in rimonta sul quartetto di testa

14:29 Nella prima parte del gruppo dettano il ritmo il belga Tim Wellens ed il britannico Connor Swift. 14:26 Meno di 80 km all'arrivo. Entriamo nella fase calda del Mondiale di gravel. 14:23 Lo svizzero Christen ed il danese Klaris vengono raggiunti dai belgi Quinen Hermans e Gianni Vermeersch. Poco meno di un minuto di ritardo rispetto ai fuggitivi. Gruppo segnalato ad un minuto e 20 secondi. 14:20 Proprio il danese Wurtz Schmidt qualche settimana fa ha conquistato gli Europei. Controprestazione per il campione del Vecchio Continente.

