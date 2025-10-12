LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | gruppo in rimonta sul quartetto di testa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 14:29 Nella prima parte del gruppo dettano il ritmo il belga Tim Wellens ed il britannico Connor Swift. 14:26 Meno di 80 km all’arrivo. Entriamo nella fase calda del Mondiale di gravel. 14:23 Lo svizzero Christen ed il danese Klaris vengono raggiunti dai belgi Quinen Hermans e Gianni Vermeersch. Poco meno di un minuto di ritardo rispetto ai fuggitivi. Gruppo segnalato ad un minuto e 20 secondi. 14:20 Proprio il danese Wurtz Schmidt qualche settimana fa ha conquistato gli Europei. Controprestazione per il campione del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
