LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | gruppo compatto ritmo elevato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 12.59 Sono 62 i corridori ancora in gruppo, non ci sono azzurri. I primi italiani sono nel raggruppamento all’inseguimento che ha un ritardo di 20 secondi. 12.58 Si ricompatta il gruppo con Matej Mohoric che chiude il buco e passa in testa alla corsa. 12.56 Connors Swift prova a risalire sul podio in una prova iridata gravel. Il britannico ha chiuso in terza posizione nel 2023, mentre l’anno scorso non è andato oltre il sesto posto. 12.53 Tentativo di fuga di Swift, Reinderink ed Hermans. I tre hanno una decina di secondi di vantaggio sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Riporta oasport.it
Dove vedere in tv i Mondiali gravel 2025: orari, programma, canale, streaming - Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre andrà in scena la quarta edizione dei Campionati Mondiali gravel sotto l'egida dell'UCI. Scrive oasport.it