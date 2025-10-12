LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | gruppo compatto ritmo elevato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 12.59 Sono 62 i corridori ancora in gruppo, non ci sono azzurri. I primi italiani sono nel raggruppamento all’inseguimento che ha un ritardo di 20 secondi. 12.58 Si ricompatta il gruppo con Matej Mohoric che chiude il buco e passa in testa alla corsa. 12.56 Connors Swift prova a risalire sul podio in una prova iridata gravel. Il britannico ha chiuso in terza posizione nel 2023, mentre l’anno scorso non è andato oltre il sesto posto. 12.53 Tentativo di fuga di Swift, Reinderink ed Hermans. I tre hanno una decina di secondi di vantaggio sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

