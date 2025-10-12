LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | Florian Vermeersch sfata il tabù e si prende la maglia iridata! Battuto Biesterbos bronzo allo sloveno Mohoric

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.33 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L'appuntamento è al prossimo Live di ciclismo. Un saluto sportivo. 16.32 Termina qui la due giorni dei Mondiali Gravel di ciclismo. Italia che può ritenersi soddisfatta grazie al bronzo di Silvia Persico nella prova femminile. 16.30 La top ten della gara maschile dei Mondiali Gravel 2025 (Beek – Maastricht): 1 Vermeersch Florian Belgium 4:39:12 2 Biesterbos Frits Netherlands 0:40 3 Mohori? Matej Slovenia 1:23 4 Van Tricht Floris Belgium 1:40 5 Stehli Félix Switzerland 1:41 6 Pidcock Thomas Great Britain,, 7 Wellens Tim Belgium 1:46 8 Ottema Rick Netherlands 2:46 9 Kielich Timo Belgium,, 10 Klaris Magnus Bak Denmark 3:59

live ciclismo mondiali gravelLIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: Pidcock favorito per l’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Secondo oasport.it

live ciclismo mondiali gravelFlorian Vermeersch vince i Mondiali Gravel, già secondo nella Roubaix di Colbrelli. Pidcock in affanno - Florian Vermeersch ha vinto i Mondiali Gravel, rendendosi protagonista di una strepitosa azione da lontano sull'esigente percorso di 181 km tra Beek e ... Lo riporta oasport.it

