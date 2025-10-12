LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | Florian Vermeersch sfata il tabù e si prende la maglia iridata! Battuto Biesterbos bronzo allo sloveno Mohoric
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.33 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. L’appuntamento è al prossimo Live di ciclismo. Un saluto sportivo. 16.32 Termina qui la due giorni dei Mondiali Gravel di ciclismo. Italia che può ritenersi soddisfatta grazie al bronzo di Silvia Persico nella prova femminile. 16.30 La top ten della gara maschile dei Mondiali Gravel 2025 (Beek – Maastricht): 1 Vermeersch Florian Belgium 4:39:12 2 Biesterbos Frits Netherlands 0:40 3 Mohori? Matej Slovenia 1:23 4 Van Tricht Floris Belgium 1:40 5 Stehli Félix Switzerland 1:41 6 Pidcock Thomas Great Britain,, 7 Wellens Tim Belgium 1:46 8 Ottema Rick Netherlands 2:46 9 Kielich Timo Belgium,, 10 Klaris Magnus Bak Denmark 3:59 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
Ciclismo, Elia Viviani annuncia il ritiro dopo i Mondiali su pista a Santiago del Cile È stato portabandiera dell'Italia, campione e medagliato olimpico, campione e più volte sul podio mondiale
