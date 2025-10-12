LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | Florian Veermersch attacca ai meno 19 e si avvicina al titolo mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.01 Incredibile la forza di volontà di Frits Biesterbos, ora a soli 5” da Vermeersch. 15.59 Occhio però a Biesterbos!! Il padrone di casa si sta riavvicinando minacciosamente. 15.58 Secondo nelle due ultime edizioni, Florian Vermeersch è ad un passo dalla maglia iridata gravel. 15.56 Se ne va Florian Vermeersch!! Nel tratto del bosco, il belga pianta sul posto l’olandese Biesterbos e si avvicina al titolo mondiale. 15.55 20 km alla conclusione. 15.55 Fra 6 km il tratto più duro della corsa, probabilmente lo spartiacque: lo strappo di Bronsdalweg (1 km all’8%). 🔗 Leggi su Oasport.it

