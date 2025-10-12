LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | attesa per Pidcock c’è anche Merlier
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Gravel 2025. Quarta edizione della rassegna iridata dedicata alla categoria ciclistica del gravel, un mix di strade bianche e sterrati caratterizzerà il percorso odierno. Nella giornata di ieri si è svolta la prova femminile, l’olandese Lorena Wiebes ha trionfato dinanzi al suo pubblico. Argento alla connazionale Marianne Vos e bronzo azzurro targato Silvia Persico. Quest’oggi sarà invece il turno dei corridori maschili. Saranno 180. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all'Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
