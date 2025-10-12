LIVE Ciclismo Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA | 7 km alla fine Florian Veermersch ad un passo dal titolo mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 16.20 Passaggio accanto al castello per Vermeersch, i fumogeni scaldano l’atmosfera. 16.18 4 km a dividere Florian Vermeersch dalla maglia iridata. 16.15 Gara che potremmo definire cristallizzata, 6 i km restanti. 16.13 Nella lotta per il bronzo, Mohoric ha 12” di vantaggio su Stehli. 16.12 Ora Biesterbos è crollato. Le energie spese durante questi 170 km si fanno inevitabilmente sentire. 16.11 27” il ritardo dell’olandese. Mohoric e Stehli invece i nomi più accreditati per il bronzo. 16.10 Meno di 10 km alla fine, Florian Vermeersch incrementa su Frits Biesterbos. 🔗 Leggi su Oasport.it

