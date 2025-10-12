CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS DALLE 12.10 15.41 30 km al decreto del vincitore della prova élite maschile dei Mondiali Gravel 2025. 15.40 Pidcock e Kielich si congiungono a Ottema, Wellens e Hermans. 15.37 Sta guadagnando notevolmente Thomas Pidcock. Il britannico è in compagnia del belga Kielich e paga ora 1’31” dai battistrada. 15.35 Il gruppo si è totalmente sfaldato. Presenti ora ben cinque drappelli inseguitori. Stehli, Mohoric e van Tricht i componenti del primo a 50”. 15.33 1’50” di ritardo dalla testa per il britannico Thomas Pidcock. 15.32 35 km al traguardo finale, Biesterbos e Vermeersch sempre a guidare la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2025 in DIRETTA: 30 km al traguardo, Florian Vermeersch e Frits Biesterbos al comando. Pidcock tenta il recupero