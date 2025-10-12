LIVE Chieri-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta non agevole per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Chieri-Milano, partita valida per la seconda giornata di Serie A1 di pallavolo femminile. Entrambe le compagini hanno ben figurato nell’esordio del campionato, vittoria sia per il gruppo di Giulio Cesare Bregoli che per quello di Marco Lavarini. Impegno odierno che nasconde insidie per la Numia Vero Volley Milano, Paola Egonu dovrà cavalcare l’onda della grande prestazione del primo turno. Nel successo casalingo contro Bergamo (3-0), l’opposto neo campionessa del mondo ha messo a referto 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne

In questa notizia si parla di: chieri - milano

