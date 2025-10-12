LIVE Chieri-Milano 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | partita dalle mille emozioni le torinesi la spuntano grazie ad una super Nervini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 20.24 Milano esce sconfitta da Torino nonostante il maggior numero di punti (119 a 111). 20.21 Chieri dimostra nuovamente di dare molto fastidio alle big. Due vittorie in due partite che valgono la terza piazza insieme a Conegliano (5 punti). Novara e Scandicci in testa al campionato a quota 6. 15-12 E c’è l’errore anche di Danesi!!! Chieri si aggiudica la pazza partita del PalaRuffini, sconfitta Milano per 3-2 (36-34, 19-25, 25-23, 16-25, 15-12). 14-12 Pecca in battuta Nemeth. 14-11 Non passa Egonu, poi Nervini sale in cattedra e regala tre match point a Chieri!! 13-11 Lanier non tiene la potenza di Nervini. 🔗 Leggi su Oasport.it
