LIVE Chieri-Milano 2-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | set da manuale per Egonu e compagne si va al decisivo tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 8-7 Egonu timbra agevolmente il settimo punto di Milano. 8-6 Non va a referto il pallonetto di Egonu. Kunzler non ci pensa due volte e scarica il contrattacco vincente in diagonale. 7-6 Muro di Gray che riporta avanti Chieri! 6-6 Errore alla battuta per Piva. 5-6 Muro spaziale di Pietrini sull’attacco in lungolinea di Nemeth. 5-5 In rete la battuta di Chieri. 5-4 Nemeth sfonda il muro di Milano. 4-4 Nervini non riesce a difendere l’incrociato di Egonu. 4-3 Solita fast di Cekulaev. 3-3 Attacco centrale vincente di Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
