LIVE Chieri-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | torinesi avanti grazie ad una super Nemeth
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 4-9 Diagonale preciso e vincente di Piva. 4-8 Errore in battuta per Egonu. 3-8 Tenta la fast Cekulaev, stoppata. Poi Nemeth manda lungo l’attacco successivo. 3-7 Ace di Paola Egonu! Il primo del match per l’opposto di Milano. 3-6 Largo l’incrociato di Nemeth causa tocco del nastro. 3-5 Muro subito da Nemeth che aveva tentato l’ennesima diagonale. 3-4 Esce il muro di Cekulaev. 3-3 Mani fuori di Nervini. 2-3 Nemeth centra la rete col servizio. 2-2 Servizio out di Pietrini. 1-2 Male Kunzler in ricezione, ace di Pietrini. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: chieri - milano
Dove vedere in tv Chieri-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
Volley A1 femminile, seconda giornata: Milano e Chieri è già big match
LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne
LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del primo set - - X Vai su X
Volley A1/F – IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA Cuneo Granda Volley in casa delle regine di tutto, Milano si testa in casa di Chieri - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Chieri-Milano, 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la compagine di Lavarini conquista il set grazie ad una super Kurtagic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- Scrive oasport.it