LIVE Chieri-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la compagine di Lavarini conquista il set grazie ad una super Kurtagic
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 9-7 Lungo Van Aalen col servizio. 9-6 Egonu non contiene la diagonale di Nemeth dalla seconda linea. 8-6 Lungo l’attacco di Nemeth. 8-5 Scambio prolungato, Piva lo chiude con la parallela che esce larga. 7-5 Sbaglia la misura del servizio Nervini. 7-4 Spaventoso attacco di Kunzler da zona 6. 6-4 Pallonetto sorprendente di Van Aalen. 5-4 L’offensiva di Piva trova il tocco di Cekulaev. 5-3 Nemeth trova il mani fuori di Danesi. 4-3 Nemeth stoppata da Danesi. 4-2 Errore in battuta anche per Gray. 🔗 Leggi su Oasport.it
