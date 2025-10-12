LIVE Chieri-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | termina un primo set eterno il Muro di Van Aalen vale il 36-34
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 10-9 Nervini dalla seconda linea. 9-9 Medesimo errore per Chieri. 9-8 Lungo il servizio di Piva. 8-8 Kurtagic implacabile a muro, stoppato il primo tempo di Chieri. 8-7 Grande attacco in diagonale di Lanier, non arriva Spirito. 8-6 Piva con la parallela a segno. 8-5 In rete la battuta di Milano. 7-5 Bosio con la finta che confonde Cekulaev. 7-4 Kunzler con la schiacciata in seconda battuta. 6-4 Attacco vincente in pipe di Nemeth. 5-4 Sempre Kurtagic a muro. 5-3 Muro di Kurtagic e Piva. 5-2 Fuori il servizio di Nemeth. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: chieri - milano
Dove vedere in tv Chieri-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming
Volley A1 femminile, seconda giornata: Milano e Chieri è già big match
LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne
LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del primo set - - X Vai su X
Volley A1/F – IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA Cuneo Granda Volley in casa delle regine di tutto, Milano si testa in casa di Chieri - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non agevole per Egonu e compagne - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Chieri- Si legge su oasport.it
Dove vedere in tv Chieri-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - L'ultima partita in ordine cronologico della seconda giornata di Serie A1 Tigotà sarà la sfida di cartello tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Numia Vero ... Lo riporta oasport.it