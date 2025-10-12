LIVE Chieri-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | fasi finali del primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 27-27 La palla di Egonu tocca l’antenna. 26-27 Lanier in diagonale. 26-26 Piva non contiene la diagonale di Nemeth. 25-26 Sassata in parallela di Egonu. 25-25 Nemeth in diagonale ad annullare il secondo set point. 24-25 Lanier con il pallonetto fintato. 24-24 Van Aalen di seconda intenzione. 23-24 Pallonetto di Egonu che confonde la difesa di Chieri. Set point Milano! 23-23 Nemeth attacca e trova il muro fuori di Kurtagic. 22-23 Egonu con l’incrociato imprendibile. 22-22 In rete il servizio di Anna Danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
