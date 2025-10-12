Liti tra giovani e schiamazzi | bar chiuso per 15 giorni

Liti tra ragazzi, schiamazzi e degrado. Nella serata di venerdì i carabinieri della stazione di Roma Ponte Milvio hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza, della durata di 15 giorni con conseguente chiusura, a un bar di via Flaminia.La decisione, emessa dal questore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: liti - giovani

