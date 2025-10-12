Lite per un parcheggio camionista ucciso a coltellate a Bolzano
(Adnkronos) – Omicidio a Bolzano, dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega per l’uso della spazio per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Sul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. Per il 32enne non c’è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: lite - parcheggio
Città di Castello, lite per un parcheggio degenera: aggredisce una donna, in casa gli trovano di tutto
Accoltellato nel parcheggio. Lite tra colleghi finisce male. Arrestato l’aggressore
Prima la lite per il parcheggio, poi i colpi di pistola. Un arresto
Bolzano, accoltellato a morte durante una lite tra camionisti in un parcheggio #bolzano #12ottobre - X Vai su X
Francesca Fagnani, lite con la vigilessa che vuole multarla per il parcheggio in Ztl: «Ha dovuto spostare l'auto» Vai su Facebook
Delitto a Bolzano, camionista 32enne ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una lite scoppiata con un collega - Delitto a Bolzano: un camionista di nazionalità romena è stato ucciso sul piazzale della ditta Fercam a Bolzano ... Lo riporta affaritaliani.it
Lite nel piazzale Fercam di Bolzano, camionista di 32 anni ucciso - Il cadavere è stato trovato sull'asfalto del parcheggio Tir a sud della città. rainews.it scrive