Lite per un parcheggio camionista ucciso a coltellate a Bolzano

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Omicidio a Bolzano, dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega per l’uso della spazio per la sosta notturna dei mezzi pesanti. Sul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. Per il 32enne non c’è stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lite - parcheggio

