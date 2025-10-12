Lite per un monopattino 20enne colpito al volto e portato in ospedale

Anconatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Nella serata di ieri, poco prima delle 21.30, la polizia è intervenuta in piazza Roma raccogliendo la testimonianza di un 20enne di origini tunisine, che ha riferito di essere stato aggredito da due connazionali.Il diverbio, stando alla ricostruzione, sarebbe scoppiato per il possesso di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

