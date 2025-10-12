Lite nel parcheggio dei tir a Bolzano | ucciso un camionista di 32 anni

Omicidio a Bolzano dove un camionista di nazionalità romena di 32 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite con un collega. L'aggressione è avvenuta sabato sera nei pressi del piazzale Fercam, periferia sud della città.undefinedSul posto i medici del 118, polizia e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Today.it

