È stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio il 27enne straniero che nel mezzo di una lite ha colpito un connazionale di 33 anni. Giovedì, a intervenire, nei pressi di un esercizio pubblico del paese, sono stati i carabinieri della stazione di San Felice, con il supporto dei colleghi di San Prospero, a seguito di una segnalazione per una lite in strada tra stranieri. Sul posto, i militari hanno rinvenuto a terra un coltello da cucina lungo 35 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro. Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno consentito di ricostruire che, poco prima, il 27 anni avrebbe colpito con l'arma un connazionale di 33 anni, provocandogli lievi lesioni da taglio.

Lite furibonda alla stazione. Accoltellato un 33enne