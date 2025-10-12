Lite furibonda alla stazione Accoltellato un 33enne
È stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio il 27enne straniero che nel mezzo di una lite ha colpito un connazionale di 33 anni. Giovedì, a intervenire, nei pressi di un esercizio pubblico del paese, sono stati i carabinieri della stazione di San Felice, con il supporto dei colleghi di San Prospero, a seguito di una segnalazione per una lite in strada tra stranieri. Sul posto, i militari hanno rinvenuto a terra un coltello da cucina lungo 35 centimetri, immediatamente sottoposto a sequestro. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire che, poco prima, il 27 anni avrebbe colpito con l’arma un connazionale di 33 anni, provocandogli lievi lesioni da taglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
