L' Italia non è così scarsa come la raccontano Ma il nostro destino è sudarci tutto

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gattuso ha portato alla squadra coraggio e autostima. Ora sotto con le altre partite, tra cui quella con la Norvegia: vincere non ci porterà alla qualificazione, ma ci farà sentire all'altezza del compito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l italia non 232 cos236 scarsa come la raccontano ma il nostro destino 232 sudarci tutto

© Gazzetta.it - L'Italia non è così scarsa come la raccontano. Ma il nostro destino è sudarci tutto

In questa notizia si parla di: italia - scarsa

In Italia 3 famiglie su 4 (con figli) hanno scarsa capacità di spesa: fanno acquisti basati sulle promozioni - Se, come ha ribadito nel suo discorso verso il primo maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Italia 232 Cos236 Scarsa