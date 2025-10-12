L' Italia di Gattuso fa il botto Sfida tra Maria-Milly chi ha vinto
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la partita di calcio Estonia-Italia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con la vittoria degli Azzurri per 3 a 1, conquistare una media di 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share, stravincendo la serata. A seguire, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, ha calamitato una media di 2.090.000 individui all'ascolto pari al 24.1% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 27. 🔗 Leggi su Iltempo.it
